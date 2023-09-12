Российскую авиацию модернизируют с помощью приложений

Компании «Аэрофлот» и ПАО «Яковлев» собираются сотрудничать для создания цифровых решений, которые помогут улучшить эксплуатацию российских самолётов и автоматизировать процессы техобслуживания. Это соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Главная цель — сделать авиаперевозки более эффективными и удобными для пассажиров.

Компании планируют использовать специальное программное обеспечение для анализа данных полётов и статистики. Это поможет им лучше понимать работу самолётов и улучшать их производительность. Также будет уделено внимание комфорту пассажиров, включая системы развлечения и связи на борту.

Сотрудничество также будет охватывать область обучения и разработки новых программ для персонала. Это поможет создать новые рабочие места и способствовать развитию отечественной авиационной индустрии. Все это важно для развития «Аэрофлота» и всей авиационной отрасли в России.