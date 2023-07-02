Российскую БМП-3 улучшат против американских ракет и ударных беспилотников

Усовершенствования БМП-3 учитывают опыт, накопленный в ходе специальной военной операции на Украине. Эксперты отмечают высокую огневую мощь и мобильность машины, что делает ее очень востребованной.

Абдулов заявил, что БМП-3 используется в качестве высокомобильной артиллерии в зоне военных действий, получая информацию о целеуказании от пехоты и беспилотных летательных аппаратов.

Машину хвалят за ее способность нейтрализовывать огневые точки противника и танкоопасную пехоту. Конструкторы пришли к выводу, что 100-мм пушка БМП-3 одинаково эффективна как при стрельбе прямой наводкой, так и со скрытых позиций. Включение беспилотных летательных аппаратов и новых баллистических вычислителей еще больше упростит процесс корректировки огня.

Модернизация привела к значительному увеличению заказов и объемов производства на Курганском машиностроительном заводе.