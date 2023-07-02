Российскую БМП-3 улучшат против американских ракет и ударных беспилотников

Российскую БМП-3 улучшат против американских ракет и ударных беспилотниковJavelin – не проблема
Российская боевая бронированная гусеничная машина БМП-3 будет модернизирована для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и американскими противотанковыми ракетами Javelin, сообщил главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы») Сергей Абдулов. Его слова передает RT.
Усовершенствования БМП-3 учитывают опыт, накопленный в ходе специальной военной операции на Украине. Эксперты отмечают высокую огневую мощь и мобильность машины, что делает ее очень востребованной.
Абдулов заявил, что БМП-3 используется в качестве высокомобильной артиллерии в зоне военных действий, получая информацию о целеуказании от пехоты и беспилотных летательных аппаратов.
Машину хвалят за ее способность нейтрализовывать огневые точки противника и танкоопасную пехоту. Конструкторы пришли к выводу, что 100-мм пушка БМП-3 одинаково эффективна как при стрельбе прямой наводкой, так и со скрытых позиций. Включение беспилотных летательных аппаратов и новых баллистических вычислителей еще больше упростит процесс корректировки огня.
Модернизация привела к значительному увеличению заказов и объемов производства на Курганском машиностроительном заводе.