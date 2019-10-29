Наука и технологии
Сегодня 19:17
Российскую эко-посуду раскритиковали «зелёные»
Для нашей страны это неактуально
Российские учёные создали биоразлагаемый пластик из крахмала, который можно использовать для изготовления безопасной для природы посуды. Однако экологам разработка не понравилась.
Этот пластик, созданный исследователями из Южно-Уральского госуниверситета, можно съесть после использования. Более того, он будет стоить на 10-15% дешевле зарубежных аналогов.
Разработку прокомментировала представительница российского отделения Greenpeace.
«Биоразлагаемый и компостируемый пластик для одноразового использования не имеет никакого смысла. Пока в России 21 миллион человек живет за чертой бедности, использовать продукты питания не для еды, а для выращивания сырья для одноразовых товаров и упаковки — странно», — заявила она.
Эксперт отметила, что разработка не решит проблему заполнения свалок, а биоразлагаемый пластик между тем будет выделять парниковые газы, влияющие на изменение климата.
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