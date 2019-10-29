Российскую эко-посуду раскритиковали «зелёные»

Этот пластик, созданный исследователями из Южно-Уральского госуниверситета, можно съесть после использования. Более того, он будет стоить на 10-15% дешевле зарубежных аналогов.

Разработку прокомментировала представительница российского отделения Greenpeace.

«Биоразлагаемый и компостируемый пластик для одноразового использования не имеет никакого смысла. Пока в России 21 миллион человек живет за чертой бедности, использовать продукты питания не для еды, а для выращивания сырья для одноразовых товаров и упаковки — странно», — заявила она.

Эксперт отметила, что разработка не решит проблему заполнения свалок, а биоразлагаемый пластик между тем будет выделять парниковые газы, влияющие на изменение климата.