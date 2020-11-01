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Российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» запустят на тысячу километров
В предыдущий раз было 450 километров
В ноябре состоятся новые испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон». Во время проверок боеприпас запустят на тысячу километров по мишени.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Стрелять «Цирконом» будут с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков». В качестве мишени для ракеты выступит «морской щит, имитирующий корабль противника».
Ранее СМИ писали, что фрегат «Адмирал Горшков» выполнит три испытательных пуска ракеты до конца 2020 года. В их число войдёт поражение мишени, имитирующей авианосец.
Последние испытания противокорабельного «Циркона» прошли 6 октября. Тогда ракету запустили на 450 километров. «Циркон» летел из Белого моря к морской мишени в Баренцевом море. Скорость ракеты достигла 8 Махов.