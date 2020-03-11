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Российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» запустят с подлодки
Дата запуска ещё не известна
В СМИ появилась информация о том, что российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» запустят с подлодки. Правда, перед этим проведут ещё несколько пусков с фрегата «Адмирал Горшков».
Об этом информационному агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он утверждает, что в рамках государственных испытаний запланированы стрельбы гиперзвуковой ракетой из подводного положения с подлодки проекта 885 «Северодвинск».
Ранее хотели запустить ракету с головной подводной лодки усовершенствованного проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Казань», однако планы пересмотрели из-за затянувшихся испытаний субмарины.
Когда «Циркон» запустят с «Северодвинска», пока неясно. Перед этим «будут выполнены ещё три-четыре стрельбы с фрегата “Адмирал Горшков”».
Напомним, впервые «Циркон» применили с корабля в начале этого года.