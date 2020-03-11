Российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» запустят с подлодки

Об этом информационному агентству ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он утверждает, что в рамках государственных испытаний запланированы стрельбы гиперзвуковой ракетой из подводного положения с подлодки проекта 885 «Северодвинск».

Ранее хотели запустить ракету с головной подводной лодки усовершенствованного проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Казань», однако планы пересмотрели из-за затянувшихся испытаний субмарины.

Когда «Циркон» запустят с «Северодвинска», пока неясно. Перед этим «будут выполнены ещё три-четыре стрельбы с фрегата “Адмирал Горшков”».

Напомним, впервые «Циркон» применили с корабля в начале этого года.