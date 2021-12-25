Российскую гиперзвуковую ракету испытали залповым пуском

По словам Путина, испытания были проведены успешно. Он отметил, что «это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении её обороноспособности». Глава Минпромторга Мантуров добавил, что запуск произвели в 5:30 утра.

Ранее «Циркон» успешно запустили 16 декабря с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков». А в октябре военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты с подводной лодки. Ещё в августе Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку «Цирконов». Серийные поставки оружия запланированы на 2022 год. Первыми штатными носителями ракет должны стать корабли проекта 22350.