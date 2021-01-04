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Российскую гиперзвуковую ракету впервые проверят залповым пуском

«Циркон»
Стало известно, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца 2021 года впервые произведёт залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон».

Об этом «РИА Новости» сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Адмирал Горшков» уже проводил пуски гиперзвуковой ракеты. В прошлом году состоялось три таких пуска. В двух случаях ракета должна была попасть в морские мишени, а в одном — в наземные цели. Однако во всех случаях запускали только одну ракету.

Теперь же впервые будут запускать сразу несколько «Цирконов». Они стартуют с борта корабля с интервалом в несколько секунд. Испытания позволят проверить возможности комплекса управления вооружением корабля. Военные должны уметь осуществлять массированный ракетный удар сразу по морским и наземным целям.

Во время испытаний также будет устроено мощное радиоэлектронное противодействие. Это позволит проверить помехоустойчивую систему самонаведения «Циркона».