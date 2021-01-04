Российскую гиперзвуковую ракету впервые проверят залповым пуском

Об этом «РИА Новости» сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Адмирал Горшков» уже проводил пуски гиперзвуковой ракеты. В прошлом году состоялось три таких пуска. В двух случаях ракета должна была попасть в морские мишени, а в одном — в наземные цели. Однако во всех случаях запускали только одну ракету.

Теперь же впервые будут запускать сразу несколько «Цирконов». Они стартуют с борта корабля с интервалом в несколько секунд. Испытания позволят проверить возможности комплекса управления вооружением корабля. Военные должны уметь осуществлять массированный ракетный удар сразу по морским и наземным целям.

Во время испытаний также будет устроено мощное радиоэлектронное противодействие. Это позволит проверить помехоустойчивую систему самонаведения «Циркона».