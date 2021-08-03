Российскую и украинскую боевые машины пехоты сравнили между собой

БМП-3 находится на вооружении морской пехоты Черноморского флота РФ в Крыму, а БТР-4 используют украинские морпехи. Новые российские машины могут десантироваться в воду и добираться до берега своим ходом даже при волнении на море. Благодаря этому десантным кораблям не нужно подходить вплотную к суше, что защищает их от берегового оружия. Огневая мощь БМП-3Ф аналогична танку. У машины есть две пушки калибра 100 и 30 мм.

Что касается БТР-4, то он уступает российской машине и по ходовым качествам, и по огневой мощи. На Украине пришли к выводу, что следует ужесточить требования к машинам-амфибиям военного флота страны.