Российскую лунную базу распечатают на 3D-принтере

О планах журналистам рассказала пресс-служба Роскосмоса. Сначала корпорация собирается провести кратковременные экспедиции на Луну, а уже потом начать строить там базу. Необходимо будет возвести крупногабаритные сооружения. И для этого специалисты надеются использовать аддитивные технологии (3D-печать).

Во время этого этапа будет проводиться и установка необходимого оборудования, а также формирование инфраструктуры для жизни космонавтов и производственных возможностей.

По завершении данного этапа, который должен стать третьим, Роскосмос планирует создать на Луне условия для долгосрочного пребывания экипажей и начать реализовывать промышленные проекты.

Недавно корпорация также заявила, что будет исследовать спутник Земли при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта.