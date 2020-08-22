Российскую машину-амфибию показали изнутри

«Дрозда» разработала «Балтийская машиностроительная компания» (БМК). Её должны представить на форуме «Армия-2020», который начнётся завтра, 23 августа. Однако YouTube-канал Mil.Press уже показал ролик с внутренним и внешним устройством машины.

Главный конструктор и глава БМК рассказал, что «Дрозд» настолько прочен, что может в режиме лодки выбрасываться на берег без последствий, а затем вставать на колёса. Машина может быть полезной силовым структурам и в десантировании.

У «Дрозда» есть дверь-трап. Она же выполняет функции спасательного мостика при проведении работ на воде. Вход в отделение десанта находится в кормовой части машины. Амфибия может вместить десять человек. Вместо сидений можно, например, установить медицинскую кушетку. На крыше можно закрепить вооружение.