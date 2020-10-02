Российскую машину «Терминатор» назвали одной из самых страшных в мире

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Звезду». Авторы напомнили, что «Терминатор» может выступать как в группе огневой поддержки, так и в качестве самостоятельной бронетанковой единицы. БМПТ была создана на базе шасси танка с комбинированной лобовой бронёй и блоками динамической защиты. «Терминатор» назвали «настоящим тяжёловесом» — вес машины соответствует массе классического Т-72.

БМПТ оснащена парой 30-мм автоматических пушек 2А42, 7,62-мм пулемётом ПКТ, четырьмя пусковыми контейнерами комплекса «Атака-Т» и автоматическими 30-мм гранатомётами АГ-17Д. Таким образом у машин широк диапазон дальностей — от сотен метров до шести-восьми километров.

Авторы также отметили, что «Терминатор» должен стать прототипом боевого робота.