Российскую «машину ядерного апокалипсиса» снова сделали рабочей

Музей находится в городе Каменск-Шахтинск. «Машина ядерного апокалипсиса» появилась в его коллекции в августе прошлого года. Данный экспонат создали на базе танка Т-80.

Сообщается, что всего было выпущено пять таких машин, одна из них предназначалась для президента СССР Михаила Горбачёва. Именно её восстановили сотрудники музея.

Защищённой и пригодной для использования в случае ядерной войны машину делают броня, мощная фильтровентиляционная установка, дополнительные баллоны с воздухом и кондиционер. «Ладога» вмещает шесть человек. Запас продовольствия и воды в машине позволяет продержаться внутри неё 48 часов.