Российскую миссию на Венеру включили в нацпроект по космосу

Деньги уже выделены, вопрос решен на уровне правительства, отметил ученый. По его словам, подготовка эскизного проекта займет два года, а дата запуска будет определена позже, но до 2036 года. Кораблев добавил, Россия не отправляла аппараты к Венере уже много лет, и новая миссия станет важным шагом в исследовании планеты.

По предварительным планам, «Венера-Д» будет состоять из орбитального аппарата, посадочного модуля и аэростатного зонда. Запуск, как ранее говорил научный руководитель ИКИ Лев Зеленый, вряд ли состоится раньше 2034–2035 годов.

Всего до 2036 года на проект планируется выделить около 4,4 трлн рублей, из которых 1,7 трлн будут направлены в ближайшие шесть лет.