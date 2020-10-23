Российскую научную статью не стали публиковать из-за санкций

Geophysical Research Letters принадлежит Американскому геофизическому союз (American Geophysical Union). Редакция журнала написала российским учёным, что не может рассматривать статьи, напрямую финансируемые правительством России. Такие санкции действуют с 2015 года.

РАН пообещала разобраться с делом и обратиться в Национальную академию наук США.

Стоит отметить, что публикация в научных журналах очень важна для учёных. Так они могут делиться работой с другими исследователями, оценивать свою продуктивность и подтвердить качество своего исследования.