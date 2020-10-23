Наука и технологии
Сегодня 21:03
Российскую научную статью не стали публиковать из-за санкций
Журналу запрещено рассматривать работы, финансируемые российским правительством
Российские учёные из Института прикладной физики Российской академии наук (РАН) написали работу о связи между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством, но их статью не приняли в рецензируемый научный журнал Geophysical Research Letters. Причиной тому стали санкции в отношении России.
Geophysical Research Letters принадлежит Американскому геофизическому союз (American Geophysical Union). Редакция журнала написала российским учёным, что не может рассматривать статьи, напрямую финансируемые правительством России. Такие санкции действуют с 2015 года.
РАН пообещала разобраться с делом и обратиться в Национальную академию наук США.
Стоит отметить, что публикация в научных журналах очень важна для учёных. Так они могут делиться работой с другими исследователями, оценивать свою продуктивность и подтвердить качество своего исследования.