Российскую подлодку «Белгород» назвали одной из самых таинственных в мире

Перевод американского материала предоставило издание «ПолитРоссия». Эксперт в области изучения подводной войны Х.И. Саттон написал, что субмарину К-329 «Белгород» изучили очень плохо. В 2021 году только ожидаются ходовые испытания подлодки.

Эксперт сообщил, что «Белгород» должны вооружить стратегической ядерной торпедой «Посейдон». Также подлодка будет выполнять секретные боевые задачи на морском дне. Ещё эксперт отметил, что «Посейдон» является самой большой торпедой в истории. Это оружие будет играть роль средства ядерного сдерживания.

Помимо этого, отмечается, что «Белгород» будет материнской подводной лодкой для небольших моделей. Скорее всего, субмарина станет носителем следующих атомных автономных глубоководных станций (АГС) «Лошарик» (АС-31) и «Палтус». Также она сможет нести автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Клавесин-29-М».