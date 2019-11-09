Российскую С-400 заподозрили в боевой несостоятельности

«У России был шанс продемонстрировать возможности систем С-400, размещённых в Сирии в апреле 2018 года, против американских ракет Tomahawk, но страна воздержалась от этого», — пишут журналисты.

При этом в материале индийского издания указывается, что с введением в эксплуатацию системы С-500 «Прометей» С-400 потеряет свои позиции на мировом рынке.

Напомним, «Триумф» была принята на вооружение в России в 2007 году. Ранее американское издание National Interest признало С-400 грозным оружием, которое почти в два раза опаснее предшественника — комплекса С-300.