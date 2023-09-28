Наука и технологии
15:40, 28 сентября 2023
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Российскую систему бронирования авиабилетов атаковали зарубежные хакеры

И вывели её из строя

«Ростех» подтвердил сбой в работе российской системы бронирования авиабилетов Leonardo, о чём накануне сообщила авиакомпания «Аэрофлот».

Причина сбоя — массовая DDoS-атака, которая направлена из-за рубежа. В «Ростехе» пообещали восстановить штатную работу Leonardo в скором времени. К тому же ведётся работа над отражением кибератаки.

«В настоящий момент на систему «Леонардо» идёт массированная DDоS-атака из-за рубежа», — сообщили в госкорпорации.

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