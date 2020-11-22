Российскую систему залпового огня «Торнадо-С» признали по-настоящему опасной

Перевод материала предоставила «Российская газета». Автор изучил последнюю информацию о «Торнадо-С», которую сообщил генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Ожидается, что к концу 2027 года эта РСЗО полностью заменит устаревшие «Смерч» и «Ураган».

«Торнадо-С» имеет модернизированную боевую машину с автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО), а также новые неуправляемые реактивные снаряды калибра 300 мм. Максимальная дальность их полёта составляет 120 километров. У «Торнадо-С» в запасе также есть корректируемые реактивные снаряды с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью.

В National Interest отметили, что у новой РСЗО есть возможность ввести индивидуальное полётное задание для каждого снаряда.