Российскую вакцину от коронавируса назвали крупнейшим научным прорывом со времён СССР

В Bloomberg отметили, что научная статья в The Lancet показала: российская вакцина не уступает американским и европейским аналогам и более эффективна, чем китайские аналоги. Также журналисты сообщили, что после публикации статьи многие страны решили заказать вакцину, «выстроившись в очередь». В настоящее время не менее 19 государств уже одобрили «Спутник V» для использования. Среди них Венгрия.

Директор консалтинговой компании предположил, что успех российской вакцины может усилить геополитическое влияние Москвы в Латинской Америке.

Напомним, эффективность вакцины «Спутник V» оценивается в 91,6%.