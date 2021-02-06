Наука и технологии
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Российскую вакцину от коронавируса назвали крупнейшим научным прорывом со времён СССР
Всех обнадёжила статья в The Lancet
Издание Bloomberg назвало российскую вакцину «Спутник V» крупнейшим научным прорывом России со времён СССР. Недавно в авторитетном научном журнале The Lancet публиковали результаты третьей фазы клинического исследования препарата.
В Bloomberg отметили, что научная статья в The Lancet показала: российская вакцина не уступает американским и европейским аналогам и более эффективна, чем китайские аналоги. Также журналисты сообщили, что после публикации статьи многие страны решили заказать вакцину, «выстроившись в очередь». В настоящее время не менее 19 государств уже одобрили «Спутник V» для использования. Среди них Венгрия.
Директор консалтинговой компании предположил, что успех российской вакцины может усилить геополитическое влияние Москвы в Латинской Америке.
Напомним, эффективность вакцины «Спутник V» оценивается в 91,6%.