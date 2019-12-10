Российскую винтовку АК-12 сравнили в деле с американской М4

Концерн опубликовал видео испытаний. Авторы ролика решили узнать, у кого — АК-12 или М4 — отдача меньше. Поэтому из оружия начали стрелять. Сначала в условиях тира. Помимо отдачи эксперты оценивали скорость стрельбы после снятия с предохранителя и удобство смены магазина. По этим показателям конкуренты показали примерно одинаковые результаты.

Затем ведущий переместился из тира на улицу в холодную погоду. Автоматы намочили и оставили на морозе в минус шесть градусов на полчаса. В итоге из АК-12 эксперту удалось совершить выстрелы без проблем. М4 же он сначала не мог зарядить. Ведущему пришлось стучать винтовкой по столу, чтобы как-то изменить ситуацию. С первой попытки не удалось даже отстегнуть магазин. Сменный магазин же не фиксировался из-за того, что кнопка замёрзла и запала.

В конце ролика эксперт протестировал кучность стрельбы автоматов. Тут они снова сравнялись.