Российскую ядерную «торпеду апокалипсиса» назвали несуществующей

Материал опубликовали в издании «Военное обозрение». Авторы статьи считают, что представленное ранее Министерством обороны видео испытаний оружия нельзя считать доказательством, так как «там показаны очень мутные кадры чего-то, выстреливаемого из чего-то, что не поддается однозначной идентификации».

Схемы беспилотника, по мнению журналистов, тоже малодоказательны, ведь «как известно, бумага всё стерпит». Кроме того, в конструкции «Посейдона» не видны никакие технологические люки и отверстия, которые нужны для обслуживания боеприпаса. Скорее всего, на видео показали макет, а не реальный беспилотник.

«Вероятнее всего, на данный момент "Посейдона" просто не существует как изделия, способного проплыть хотя бы мерную милю, не говоря уже о чем-то большем», — приходят к выводу журналисты.