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Российскую ядерную «торпеду апокалипсиса» назвали несуществующей

А на видео Минобороны показывали просто макет
«Торпедой апокалипсиса» прозвали российский подводный беспилотник «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, который способен уничтожать целые города. Несмотря на то, что российские военные публиковали видео с оружием, пока оно находится в статусе проекта. А журналисты написали материал, в котором указывают на факты, подтверждающие, что «Посейдона» не существует.

Материал опубликовали в издании «Военное обозрение». Авторы статьи считают, что представленное ранее Министерством обороны видео испытаний оружия нельзя считать доказательством, так как «там показаны очень мутные кадры чего-то, выстреливаемого из чего-то, что не поддается однозначной идентификации».

Схемы беспилотника, по мнению журналистов, тоже малодоказательны, ведь «как известно, бумага всё стерпит». Кроме того, в конструкции «Посейдона» не видны никакие технологические люки и отверстия, которые нужны для обслуживания боеприпаса. Скорее всего, на видео показали макет, а не реальный беспилотник.

«Вероятнее всего, на данный момент "Посейдона" просто не существует как изделия, способного проплыть хотя бы мерную милю, не говоря уже о чем-то большем», — приходят к выводу журналисты.

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