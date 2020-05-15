Российскую ядерную торпеду «Посейдон» назвали серьёзным сдерживающим фактором

Материал об этом вышел в китайском издании Чжунго цзюньван, его перевод предоставило ИноСМИ.ru. В начале публикации указано, что атомные подлодки проекта 09851 «Хабаровск»» будут носителями ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Подлодку намерены спустить на воду в ближайшие месяцы, а затем она два с лишним года будет проходить испытания.

В материале «Посейдон» также назвали «близким родственником» стратегической ядерной торпеды Т-15, которую планировали разработать в СССР. Проект, однако, свернули.

Авторы отметили, что сочетание крупногабаритных атомных подводных лодок и стратегических ядерных торпед создаёт новое поколение систем подводного стратегического ядерного вооружения в России. В целом, ценность «Посейдона» состоит в том, чтобы у страны появились эффективные средства атаки, способные обойти систему противоракетной обороны противника. Это и вынудит его отказаться от применения силы.