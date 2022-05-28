Россия арестовала миллиард рублей на счетах Google

Эти телеканалы требуют восстановления своих YouTube-каналов. Сообщается, что 26 мая суд удовлетворил заявления о принятии обеспечительных мер и наложении ареста на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Гугл», на общую сумму 1 млрд рублей. Компания ещё может обжаловать определения в течение одного месяца с даты принятия.

Ранее суд уже удовлетворил аналогичные заявления об обеспечительных мерах на 500 млн рублей по искам телеканала «Звезда», НТВ и ТНТ, «Телеканала 360 и «АНО "ТВ-Новости"». Всего сумма арестованных средств и имущества составила 3,5 млрд рублей.