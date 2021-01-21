Россия будет наказывать авторов треш-стримов тюремным заключением

Сенатор предлагает внести изменения в статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). За треш-стримы могут ввести три типа наказания: штраф, общественные работы и лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. И это в случае, если речь не идёт об участии в убийстве.

Пушков пояснил, что закон будет регулировать случаи, когда во время стрима человеку наносят увечья, но он не обращается в полицию, утверждая, что это произошло по согласию. «...но мы хотим ввести понятие интернета как общественного пространства, чтобы нормы поведения в интернете были такими же, как в любом общественном пространстве», — отметил сенатор.

Напомним, недавно в России обсуждали треш-стрим блогера Стаса Решетняка (Reeflay), во время которого умерла девушка.