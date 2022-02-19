Россия будет перерабатывать космический мусор

Космический мусор — это части старых аппаратов и спутников, которые всё ещё вращаются по орбите вокруг Земли. Роскосмос хочет попробовать сделать на орбитальной станции переработочный пункт для космического мусора и для спутников, у которых завершилась эксплуатация.

Кроме того, ведомство рассматривает возможность использования переработанного космического мусора для строительства самой РОСС. Однако для этого «нужно иметь результаты экспериментов по аддитивным технологиям в космосе», то есть проверить 3D-печать в условиях космоса.