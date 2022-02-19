Наука и технологии
Сегодня в 13:08
1 мин.

Россия будет перерабатывать космический мусор

Мы и на Земле пока не справляемся
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что госкорпорация намерена перерабатывать космический мусор на борту перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Эту станцию планируют запустить на смену МКС после 2025 года.
Россия будет перерабатывать космический мусор

Космический мусор — это части старых аппаратов и спутников, которые всё ещё вращаются по орбите вокруг Земли. Роскосмос хочет попробовать сделать на орбитальной станции переработочный пункт для космического мусора и для спутников, у которых завершилась эксплуатация.

Кроме того, ведомство рассматривает возможность использования переработанного космического мусора для строительства самой РОСС. Однако для этого «нужно иметь результаты экспериментов по аддитивным технологиям в космосе», то есть проверить 3D-печать в условиях космоса.

Источник: ТАСС
Новости партнеров
Новости партнеров