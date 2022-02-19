Россия будет перерабатывать космический мусор

Наука и технологии
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Россия будет перерабатывать космический мусорМы и на Земле пока не справляемся
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что госкорпорация намерена перерабатывать космический мусор на борту перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Эту станцию планируют запустить на смену МКС после 2025 года.
Космический мусор — это части старых аппаратов и спутников, которые всё ещё вращаются по орбите вокруг Земли. Роскосмос хочет попробовать сделать на орбитальной станции переработочный пункт для космического мусора и для спутников, у которых завершилась эксплуатация.
Кроме того, ведомство рассматривает возможность использования переработанного космического мусора для строительства самой РОСС. Однако для этого «нужно иметь результаты экспериментов по аддитивным технологиям в космосе», то есть проверить 3D-печать в условиях космоса.
Источник: ТАСС