Ferra

Россия будет продавать африканцам запчасти для танков 50-летней давности

Т-62
В бронепарке Алжира насчитывается почти триста советских средних танка Т-62. До недавнего времени все были уверены, что правительство страны списало их со счетов. Но на днях в сети появились доказательства того, что африканцы хотят восстановить старые машины.

В видеорепортажах Алжира в последнее время чаще демонстрировались современные танки Т-90С, а также не очень новые, но модернизированные Т-72М1. Причём модернизация проходила с помощью российской стороны.

На днях в интернете появились фотографии отремонтированных алжирских Т-62. Это значит, что снимать их с вооружения никто не собирается. Сейчас Алжир намеревается их восстанавливать.

Также недавно стало известно, что Россия собирается возобновить производство орудийных стволов и снарядов для Т-62.

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