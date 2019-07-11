Россия будет продавать африканцам запчасти для танков 50-летней давности

В видеорепортажах Алжира в последнее время чаще демонстрировались современные танки Т-90С, а также не очень новые, но модернизированные Т-72М1. Причём модернизация проходила с помощью российской стороны.

На днях в интернете появились фотографии отремонтированных алжирских Т-62. Это значит, что снимать их с вооружения никто не собирается. Сейчас Алжир намеревается их восстанавливать.

Также недавно стало известно, что Россия собирается возобновить производство орудийных стволов и снарядов для Т-62.