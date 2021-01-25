Россия будет штрафовать Facebook и YouTube за блокировки пользователей

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он также напомнил, что вчера, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, Facebook заблокировала его страницу.

Также Пушков отметил, что в Европе к интернет-гигантам уже относятся довольно жёстко. Штрафы для них могут составлять миллионы долларов.

Каковы будут размеры штрафов, которые компаниям придётся выплачивать российской стороне, пока неясно.

Помимо этого, Пушков заявил, что Россия пока не может отказаться от услуг зарубежных интернет-компаний, например, YouTube. Однако стране нужно развивать собственные сервисы.