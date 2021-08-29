Россия будет сжигать мусор плазмотроном

Наука и технологии
Сегодня в 13:40
Россия будет сжигать мусор плазмотрономТакие используются в космической отрасли
Исследовательский центр им. М. В. Келдыша, который входит в госкорпорацию Роскосмос, намерен к концу 2021 года испытать установку с плазмотроном для утилизации особо опасных отходов коммунального сектора и отходов производств.
Как пояснил генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков, к концу года планируется показать возможности по сжиганию особо опасных агрессивных бытовых отходов.
После того, как работы по установке завершатся, разработчики начнут активнее взаимодействовать с властями Нижнего Новгорода по вопросам сжигания отходов.
Плазмотрон позволяет получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4-5 тысяч градусов по Цельсию. Такие устройства применяют в космической отрасли при моделировании работы ракетных двигателей или входа космических аппаратов в верхние слои атмосферы.