Россия будет сжигать мусор плазмотроном

Как пояснил генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков, к концу года планируется показать возможности по сжиганию особо опасных агрессивных бытовых отходов.

После того, как работы по установке завершатся, разработчики начнут активнее взаимодействовать с властями Нижнего Новгорода по вопросам сжигания отходов.

Плазмотрон позволяет получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4-5 тысяч градусов по Цельсию. Такие устройства применяют в космической отрасли при моделировании работы ракетных двигателей или входа космических аппаратов в верхние слои атмосферы.