Россия будет возвращать многоразовые ракеты на парашютах

Наука и технологии
Сегодня в 13:41
Россия будет возвращать многоразовые ракеты на парашютахУже работает над этим
Россия работает над аналогом многоразовых ракет SpaceX. Стало известно, что холдинг «Технодинамика» создаст парашютную систему для возвращаемых первых ступеней.
Сообщается, что «Роскосмос» предварительно заказал научно-исследовательскую работу по созданию такого комплекса. Работа начнётся в 2021 году, но когда будет создана сама парашютная система, неизвестно.
Вероятно, она будет предназначена для многоразовой двухступенчатой ракеты среднего класса «Амур-СПГ», работы над которой идут сейчас в России. Про ракету известно, что её первая ступень получит двигатели РД-0169 на кислороде и метане. Ступень, по задумке, можно будет возвращать до десяти раз. По планам, первый пуск «Амур-СПГ» с космодрома Восточный состоится примерно в 2025 году.
Помимо этого, частично многоразовой может стать перспективная сверхтяжёлая ракета для полётов на Луну.