Россия будет возвращать многоразовые ракеты на парашютах

Сообщается, что «Роскосмос» предварительно заказал научно-исследовательскую работу по созданию такого комплекса. Работа начнётся в 2021 году, но когда будет создана сама парашютная система, неизвестно.

Вероятно, она будет предназначена для многоразовой двухступенчатой ракеты среднего класса «Амур-СПГ», работы над которой идут сейчас в России. Про ракету известно, что её первая ступень получит двигатели РД-0169 на кислороде и метане. Ступень, по задумке, можно будет возвращать до десяти раз. По планам, первый пуск «Амур-СПГ» с космодрома Восточный состоится примерно в 2025 году.

Помимо этого, частично многоразовой может стать перспективная сверхтяжёлая ракета для полётов на Луну.