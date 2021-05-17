Россия частично перестала замедлять Twitter

Роскомнадзор напомнил, что 15 мая истёк срок, в течение которого Twitter должна была удалить запрещённые по российскому законодательству материалы. В ведомстве рассказали, что на момент начала замедления в Twitter было более 4,1 тысячи запрещённых материалов. За время, пока соцсеть работала с ограничениями, было найдено ещё около 1,8 тысячи материалов.

В итоге модераторы Twitter удалили более 91% запрещённого контента. Сейчас остались неудалёнными 563 материала. Поскольку Twitter пошла навстречу Роскомнадзору, ведомство сняло ограничения доступа в фиксированных сетях. Замедление трафика соцсети сохранилось на мобильных устройствах. Его уберут после удаления всех запрещённых материалов.