Наука и технологии
Сегодня в 17:13
Россия частично перестала замедлять Twitter
С домашнего интернета тормозить не будет
Роскомнадзор заявил, что его удовлетворяет работа соцсети Twitter, и потому ведомство снимает часть ограничений с неё.
Роскомнадзор напомнил, что 15 мая истёк срок, в течение которого Twitter должна была удалить запрещённые по российскому законодательству материалы. В ведомстве рассказали, что на момент начала замедления в Twitter было более 4,1 тысячи запрещённых материалов. За время, пока соцсеть работала с ограничениями, было найдено ещё около 1,8 тысячи материалов.
В итоге модераторы Twitter удалили более 91% запрещённого контента. Сейчас остались неудалёнными 563 материала. Поскольку Twitter пошла навстречу Роскомнадзору, ведомство сняло ограничения доступа в фиксированных сетях. Замедление трафика соцсети сохранилось на мобильных устройствах. Его уберут после удаления всех запрещённых материалов.