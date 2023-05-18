Россия добыла трофейный боевой американский дрон: его будут изучать

По словам генерального директора центра, отличительной особенностью беспилотника является использование разработанных NASA аккумуляторов, позволяющих ему работать при экстремально низких температурах. Беспилотник также имеет оригинальную систему управления полезной нагрузкой и может выполнять различные боевые задачи.

Кроме того, он оснащен двигателями американского производства, которые редко встречаются в свободной продаже.

В настоящее время эксперты ЦКБР проводят анализ беспилотника, чтобы лучше понять его возможности.