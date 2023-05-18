Россия добыла трофейный боевой американский дрон: его будут изучать

Россия добыла трофейный боевой американский дрон: его будут изучатьЧто уже известно
Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) в России будут изучать беспилотник американского производства, полученный в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор центра Дмитрий Кузякин. В беспилотнике, который был добыт в зоне СВО, использованы технологии, применяемые в миссиях NASA на Марс, а именно батареи.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
По словам генерального директора центра, отличительной особенностью беспилотника является использование разработанных NASA аккумуляторов, позволяющих ему работать при экстремально низких температурах. Беспилотник также имеет оригинальную систему управления полезной нагрузкой и может выполнять различные боевые задачи.
Кроме того, он оснащен двигателями американского производства, которые редко встречаются в свободной продаже.
В настоящее время эксперты ЦКБР проводят анализ беспилотника, чтобы лучше понять его возможности.