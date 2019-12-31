Россия договорится с Белоруссией об использовании её военных объектов

Об этом рассказали в Министерстве обороны Белоруссии. Речь идёт о радиостанции в Вилейке и системе предупреждения о ракетном нападении на радиотехническом узле «Барановичи». Двусторонние соглашения об использовании этих объектов вступили в силу 7 июня 1996 года и были рассчитаны на 25 лет. Если одна из сторон не пожелает продлить срок их действия, то ей надо будет письменно уведомить другую сторону не позднее 6 июня 2020 года.

Радиолокационная станция «Волга» на узле «Барановичи» используется для обнаружения баллистических ракет, космических объектов и контроля над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море. Радиостанция в Вилейке обеспечивает связь Главного штаба ВМФ России с атомными подлодками в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.