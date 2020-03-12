Россия досрочно получила первый в году комплекс С-400

Об этом сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на пресс-службу концерна «Алмаз-Антей». Данный концерн передал Минобороны первый в 2020 году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

Напомним, С-400 предназначен для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Комплекс включает в себя мобильные ракетные установки, которые способны передвигаться по бездорожью. Время развёртывания системы из походного положения составляет пять минут. Сейчас на вооружении России стоит 16 полков С-400.

В 2015 году комплексы также перебросили в Сирию. Там они прикрывают российскую авиационную базу Хмеймим.