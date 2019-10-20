Россия и Белоруссия начали тренировку совместных боевых действий

Об этом сообщило Министерство обороны России. Учения стартовали на полигоне «Брестский», который собственно находится в Белоруссии. Участвуют в них военные Сил специальных операций вооружённых сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск России.

В учениях задействованы более 200 единиц военной техники и четыре самолёта Ил-76мд военно-транспортной авиации.

С завтрашнего дня военные начнут отрабатывать «форсирование водной преграды, десантирование личного состава и техники, проведение этапов боевой стрельбы в наступлении и обороне, днём и ночью».

Подобные учения проводятся уже не первый год. Последние боевые тренировки являются логическим продолжением прошедшего два месяца назад в Рязани совместного российско-египетско-белорусского учения «Защитники дружбы-2019».