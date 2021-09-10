Россия и Белоруссия отменят роуминг

Наука и технологии
Сегодня в 15:09
Россия и Белоруссия отменят роумингДо тех пор будут действовать сниженные тарифы
Премьер-министры России и Белоруссии выпустили заявление о том, что на территории Союзного государства будет отменён роуминг.
Сообщается, что Россия и Белоруссия договорились о разработке новых и актуализации действующих соглашений в области связи и информатизации. Будет унифицировано законодательство, и следствием этого станет отмена роуминга между странами.
Также на территории Союзного государства будут приведены в соответствие стандарты использования электронных документов и электронной подписи, предоставления государственных услуг в электронной форме.
Напомним, накануне Россия и Белоруссия согласовали 28 союзных программ.
Ранее, 1 сентября, страны официально перешли на сниженные тарифы на роуминг. Ставка интерконнекта составляет сейчас 1,5 цента за минуту. Такие цены будут действовать до полной отмены роуминга