Россия и Белоруссия отменят роуминг

Сообщается, что Россия и Белоруссия договорились о разработке новых и актуализации действующих соглашений в области связи и информатизации. Будет унифицировано законодательство, и следствием этого станет отмена роуминга между странами.

Также на территории Союзного государства будут приведены в соответствие стандарты использования электронных документов и электронной подписи, предоставления государственных услуг в электронной форме.

Напомним, накануне Россия и Белоруссия согласовали 28 союзных программ.

Ранее, 1 сентября, страны официально перешли на сниженные тарифы на роуминг. Ставка интерконнекта составляет сейчас 1,5 цента за минуту. Такие цены будут действовать до полной отмены роуминга