Россия и Европа отложили марсианскую миссию из-за «обстоятельств непреодолимой силы»

Как сказано на сайте Роскосмоса, решение о переносе запуска второй миссии «ЭкзоМарс» было принято совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА).

Специалисты провели оценку всех работ, необходимых для получения разрешения на запуск. В итоге они пришли к выводу, что понадобится дополнительное время на проведение нужных испытаний.

Кроме того, на заключительный этап подготовки миссии «ЭкзоМарс» повлияло общее ухудшение эпидемиологической ситуации в странах Европы.

«Мы приняли трудное и, вместе с тем, взвешенное решение о переносе запуска миссии на 2022 год. Оно обусловлено прежде всего требованием к максимальной надёжности всех систем космического аппарата „ЭкзоМарс“, а также обстоятельствами непреодолимой силы, вызванными ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе...», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Основная задача миссии «ЭкзоМарс» — поиск следов прошлой или настоящей жизни на Марсе.