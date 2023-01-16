Россия и Иран захотели выпустить совместную криптовалюту

Об этом рассказал «Ведомостям» исполнительный директор Российской ассоциации крип тоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. Отмечается, что создание такого стейблкойна возможно только после того, как в России полностью отрегулируют криптовалюты. Отмечается также, что Иран — «более прогрессивная страна в плане криптоиндустрии».

Новый токен должен быть обеспечен золотом.

Ранее РБК писал, что иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан признал поставки дронов России.