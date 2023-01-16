Россия и Иран захотели выпустить совместную криптовалюту

12:31, 16 января 2023
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Россия и Иран захотели выпустить совместную криптовалютуБудет обеспечена золотом
«Ведомости» сообщили, что центробанк Ирана рассматривает возможность совместно с Россией создать стейблкойн, то есть криптовалюту, для внешнеторговых расчётов вместо доллара, рубля и иранского риала.
Фото: Unsplash
Об этом рассказал «Ведомостям» исполнительный директор Российской ассоциации крип тоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. Отмечается, что создание такого стейблкойна возможно только после того, как в России полностью отрегулируют криптовалюты. Отмечается также, что Иран — «более прогрессивная страна в плане криптоиндустрии».
Новый токен должен быть обеспечен золотом.
Ранее РБК писал, что иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан признал поставки дронов России.