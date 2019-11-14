Наука и технологии
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Россия и Китай намерены ввести единую криптовалюту для расчётов
Она будет работать во всех странах БРИКС
Журналистам рассказали, что страны-участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) могут начать использовать для расчётов единую криптовалюту.
Идея прозвучала на деловом совете БРИКС. Подоплёкой для введения криптовалютных расчётов может стать то, что страны объединения снижают долю расчётов в долларах. В России, например, за пять лет доля доллара в расчётах по внешней торговле снизилась с 92% до 50%.
Криптовалюта должна будет функционировать через платёжную систему БРИКС, создание которой сейчас активно обсуждается. Эксперты считают, что такая система может стимулировать расчёты и в национальных валютах и обеспечивать стабильность инвестиций между странами объединения.
Напомним, в России пока не существует законодательной базы для регулирования криптовалютной сферы.