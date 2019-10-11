Наука и технологии
Сегодня 20:44
Россия и Китай объединились для борьбы с террористами
Проводят совместные учения
В Новосибирской области начались российско-китайские антитеррористические учения «Сотрудничество-2019». В них участвуют бойцы Росгвардии и Народной вооружённой полиции Китая.
В рамках данных учений будут скоординированы усилия по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Спецназовцы двух стран отработают боевые действия на объектах инфраструктуры, в лесистой местности с использованием всех вооружений.
На отдельных этапах учения будет использоваться авиация (в том числе вертолёты Ми-8) и бронетехника. Спецназовцы также будут отрабатывать поиск условных террористических групп на местности с применением беспилотников, учиться обнаруживать и разминировать «тайники с оружием» в лесном массиве и досматривать базы вооружённого «противника».
На вертолётах Ми-8 бойцы выполнят десантирование в заданный район с целью обнаружения террористической группы.
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