Россия и Китай объединились для борьбы с террористами

В рамках данных учений будут скоординированы усилия по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Спецназовцы двух стран отработают боевые действия на объектах инфраструктуры, в лесистой местности с использованием всех вооружений.

На отдельных этапах учения будет использоваться авиация (в том числе вертолёты Ми-8) и бронетехника. Спецназовцы также будут отрабатывать поиск условных террористических групп на местности с применением беспилотников, учиться обнаруживать и разминировать «тайники с оружием» в лесном массиве и досматривать базы вооружённого «противника».

На вертолётах Ми-8 бойцы выполнят десантирование в заданный район с целью обнаружения террористической группы.