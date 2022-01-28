Россия и Китай подпишут соглашение о строительстве лунной станции

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа. Он заявил, что уже сейчас полным ходом идут межправительственные консультации Китая и РФ по вопросу соглашения о создании Международной научной лунной станции. В основном стороны имеют консенсус.

По актуальной дорожной карте, строительство лунной станции должно полностью завершиться к 2035 году. С 2026 по 2030 год должны состояться две миссии по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также возвращению на Землю образцов лунной породы. А вот с 2031 по 2035 год Россия и Китай хотят развернуть на орбите и поверхности Луны комплексы связи, а также электроэнергетическое, исследовательское и другое оборудование.