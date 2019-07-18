Россия и Китай вместе построят научную станцию на Луне

Россия и Китай наметили шаги по созданию совместной научной лунной станции. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса по итогам заседания подкомиссии по сотрудничеству в области космоса между Китаем и Россией.

В том числе, были намечены шаги по созданию совместной научной лунной станции и группировки спутников дистанционного зондирования Земли.

Программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы была подписана в ноябре 2017 года госкорпорацией Роскосмос и КНКА (Китайская национальная космическая администрация) в рамках встречи глав правительств России и Китая. Она охватывает изучение Луны и дальнего космоса, космическую науку и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементную базу и материалы, а также сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли.

Для реализации проектов в рамках указанной программы были созданы рабочие подгруппы по сотрудничеству в следующих областях: Луна и дальний космос, ракетные двигатели и ракеты-носители, электронная компонентная база космического назначения, дистанционное зондирование Земли, низкоорбитальные системы спутниковой связи.