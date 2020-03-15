Россия и Китай запустят спутники для предсказания землетрясений

Сообщается, что новые четыре спутника помогут в десять раз повысить точность мониторинга. Запуск их планируется через три года.

Сейчас для исследования гравитационного поля используются два спутника проекта GRACE Follow On. Этот способ обеспечивает точность до одного микрометра. В китайско-российском проекте точность будет увеличена на порядок.

Четыре спутника составят две группировки, одна из которых будет двигаться по полярной орбите, а другая — по орбите с наклонением 70 градусов.

«В частности, новые данные могут открыть возможности для предсказания мест будущих крупных землетрясений, поскольку на обновлённой гравитационной карте будут отражены зоны напряжений в земной коре», — говорят учёные.