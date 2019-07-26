Россия и США будут совместно печатать органы и мышцы на 3D-принтере в космосе

SpaceX заявила, что первая ступень Falcon 9 в очередной раз успешно вернулась на посадочную платформу в штате Флорида, оставив Cargo Dragon в космосе. По планам компании, грузовой корабль должен в самое ближайшее время состыковаться с МКС и передать космонавтам около 2,3 тонн полезного груза: продовольствия, оборудования и материалов для научных экспериментов. Менее чем через четыре недели космический корабль отсоединится от МКС.

Также благодаря Cargo Dragon, космонавты на МКС получат космический биомедицинский 3D-принтер. Он будет использован в экспериментах по 3D-печати сердечных тканей и органов в космических условиях. Впрочем, на МКС уже используется космический биопринтер российской лаборатории 3D Bioprinting Solutions, так что новое “приобретение” лишь добавит новые данные, к уже имеющимся, для анализа. 20 августа Cargo Dragon отправится обратно на Землю и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Таким образом на Землю будут доставлены результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите.