Россия и США впервые за семь лет обсудили безопасность в космосе

Как пишет «Коммерсант», всё то время американские высокопоставленные американские гражданские и военные эксперты дискутировали с коллегами из России по широкому кругу вопросов. Отмечается, что делегации из обеих стран заинтересованы в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи. Также стороны намерены улучшить коммуникацию по оперативным вопросам, связанным с космосом. Это нужно, чтобы предотвратить инциденты в космосе и «непреднамеренную эскалацию».

Журналисты напоминают, что ранее США предложили России организовать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе. Недавно Госдепартамент США выразил беспокойство испытаниями России возможного оружия против спутников.