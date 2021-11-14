Россия и Турция могут объединиться для создания нового оружия

Он отметил, что переговоры касаются также поставок современной российской продукции военного назначения. По его словам, военно-техническое сотрудничество с Турецкой Республикой стабильно развивается. Шугаев конкретно не ответил на вопрос о возможных сроках подписания контракта на поставку Турции новой партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Однако сказал, что многие страны региона проявляют интерес к «Триумфу». Ранее Шугаев говорил, что контракт может быть подписан в 2021 году.

Какое оружие будет разрабатывать Россия вместе с Турцией, пока неясно.

Напомним, в июле СМИ писали, что США введут против Турции новые санкции, если страна продолжит закупать у России системы вооружений и военную технику.