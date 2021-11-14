Россия и Турция могут объединиться для создания нового оружия

Наука и технологии
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Россия и Турция могут объединиться для создания нового оружияНо какого — неясно
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия обсуждает с Турцией совместную разработку вооружения.
Он отметил, что переговоры касаются также поставок современной российской продукции военного назначения. По его словам, военно-техническое сотрудничество с Турецкой Республикой стабильно развивается. Шугаев конкретно не ответил на вопрос о возможных сроках подписания контракта на поставку Турции новой партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Однако сказал, что многие страны региона проявляют интерес к «Триумфу». Ранее Шугаев говорил, что контракт может быть подписан в 2021 году.
Какое оружие будет разрабатывать Россия вместе с Турцией, пока неясно.
Напомним, в июле СМИ писали, что США введут против Турции новые санкции, если страна продолжит закупать у России системы вооружений и военную технику.
Источник: Интерфакс