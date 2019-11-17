Россия и Турция вместе создадут истребитель

Собеседник сообщил, что в настоящее время идут технические консультации и переговоры. Турция намерена разработать истребители поколения 4++. К таковым, например, относятся российские Су-35 и МиГ-35. Также Анкара консультируется по поводу аппаратов пятого поколения.

Как пояснил директор службы, Россия могла бы участвовать в проекте, помогая в разработке целого ряда систем самолёта. У страны есть необходимые компетенции.

Он также отметил, что Россия готова продать Турции истребители Су-35. Что касается Су-57 пятого поколения, то поставки могут пройти, только после того, как будут удовлетворены потребности российской армии.

Напомним, США перестали сотрудничать с Турцией по программе F-35 из-за того, что Анкара вооружилась российской зенитной ракетной системой С-400.