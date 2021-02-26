Россия испытает глубоководного робота «Аврора»

О планах рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий генерал-майор Андрей Гончаров.

Подводного робота «Аврора» разрабатывают с 2017 года. Он должен будет снимать рельеф морского дна, проводить подлёдные исследования, разведку на шельфе, обследование подводных конструкций, поисково-спасательные операции и разминирование.

Вес робота составляет 63 килограмма, а длина — 2,2 метра. «Аврора» работает с литий-железофосфатной аккумуляторной батареей ёмкостью 1,2 киловатт-час. Робот может погружаться на глубину до 1000 метров. Комплекс также оснащён Wi-Fi-системой. Благодаря ней робот может передавать данные на расстояние до 1,5 километра в надводном положении.