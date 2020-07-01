Россия испытает космические двигатели для межпланетных перелётов

Испытания состоятся в 2020 году, пишет телеканал «Звезда». В них поучаствует лабораторные модели ионного и холловского двигателей.

Эти двигатели должны обеспечить тягой как беспилотные, так и пилотируемые межпланетные космические корабли. То есть силовые установки должны обладать большой мощностью.

Отмечается, что указанные выше типы двигателей смогут разогнать космический аппарат до скоростей, недоступных для химических силовых установок. Ионный двигатель использует в качестве рабочего тела ионизированный инертный газ, а иногда ртуть. В камере двигателя нейтральные молекулы газа становятся положительно заряженными ионами, они и ускоряются в электростатическом поле. В холловском двигателе задействуются и отрицательные электроны.

До конца года хотят испытать лабораторные модели ионного двигателя мощностью до 20 кВт и холловского двигателя мощностью до 15 кВт.