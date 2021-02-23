Россия испытает «умные» снаряды для «Терминатора»

Государственные испытания начнутся 1 апреля. Они продлятся восемь-девять месяцев. После этого начнётся этап оформление документов. К концу 2022 года снаряды будут полностью готовы, рассказал генеральный директор разработчика боеприпасов НПО «Прибор» Юрий Набоков.

Сообщается, что две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42 имеют боекомплект в 900 выстрелов. Снаряды с дистанционным подрывом должны помочь в поражении защищённых целей, например «живой» силы противника в окопах, укрытых противотанковых комплексов и даже летательных аппаратов.

Российские разработчики применили простую лазерную систему управляемого подрыва. Снаряд имеет оптический датчик, и когда оказывается в нужной точке подрывается системой управления огнём машины. Этот подход также более дешёвый, чем зарубежный.