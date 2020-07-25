Наука и технологии
Сегодня 14:53
Россия испытает в Чёрном море роботов для поиска дронов-шпионов
Подводных роботов
В Минобороны России рассказали об испытаниях роботов для поиска дронов-шпионов в Чёрном море. Эксперимент нацелен на проверку способности быстро развернуть систему подводного мониторинга.
Во время исследования военные и специалисты будут применять различные робототехнические комплексы и гидроакустические средства, чтобы определить наиболее перспективные. Разработчики делают ставку на малогабаритную гидроакустическую аппаратуру: её можно быстрее разместить и привести в действие.
ТАСС пишет, что российские подводные роботы не уступают зарубежным по техническим характеристикам. Эксперимент покажет, насколько хорошо они могут распознавать малогабаритные дроны противника.
В целом, новая роботизированная система должна повысить эффективность защиты военных и экономических объектов России от нападения с моря. Аппараты можно запускать с любого судна.